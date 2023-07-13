Arda Güler öyle bir gol attı ki. Real Madrid 'Hangi açıdan seçerseniz seçin' açıklamasını yaptı

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olarak adından söz ettiren milli futbolcu Arda Güler, yeni takımının antrenmanlarında sergilediği performansla teknik heyetin dikkatini çekiyor.

"EN İYİ AÇIYI SEÇİN"

Dün antrenmanda attığı golle Real Madrid taraftarlarının beğenisini kazanan Arda Güler, bugün çıktığı antrenmanda da ağları havalandırmayı başardı. Uzaktan çektiği sert şutla kalecinin uzanamayacağı köşeye topu gönderen Arda Güler, takım arkadaşlarından da alkış aldı. Real Mardrid, sosyal medya hesabından Arda Güler’in attığı golü iki farklı açıdan paylaşarak “En iyi açıyı seçin” mesajını yazdı.

TERCİHİ REAL MADRİD OLMUŞTU

Arda Güler, Barcelona ile Real Madrid arasındaki transfer savaşında tercihini Madrid ekibinden yana kullanmıştı. Real Madrid, 18 yaşındaki yıldızın transferi için Fenerbahçe’ye 20 milyon Euro net bonservis bedeli ödemişti.