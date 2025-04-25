Arda Güler oynadıkça Fenerbahçe kazanıyor

Real Madird’in genç yıldızı Arda Güler geçen sezona göre daha az forma şansı bulsa da kısıtlı sürelerde yaptıklarıyla dikkat çekiyor. Milli oyuncu, son olarak Getafe maçında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Arda’ya fazla forma şansı vermeyen Teknik Direktör Ancelotti, bu nedenle sık sık taraftarların tepkisiyle karşılaşırken yaptığı son açıklamada milli oyuncunun orta sahada derin oyun kurucu olarak Real Madrid’de forma giymeye devam edebileceğinin altını çizdi.

Milli oyuncu İspanyol devinde forma giyerken Fenerbahçe de kasasını dolduruyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesinde 10 milyon euroluk da bonus maddesi bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Real Madrid, Arda Güler'in oynadığı her 25 maç için sarı-lacivertlilere 2 milyon euro ödeme yapacak.

Şu ana kadar 49 maçta forma giyen Arda Güler, 1 maça daha çıkması durumunda Fenerbahçe'nin kasasına toplam 4 milyon euro girecek. Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 49 maçta 10 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.