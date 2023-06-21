Arda Güler PSG'nin radarından çıktı. İtalyan gazeteci son gelişmeyi aktardı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için transfer söylentileri bitmek tükenmek bilmiyor. Sarı Lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile genç yıldız, bugün bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babası ile görüştü. Ali Koç ile Arda Güler arasındaki görüşme 3 saatten fazla sürdü. Yapılan toplantıda net bir sonuç alınamadı.



ARDA SÜRE İSTEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe oyuncuya "1 sene daha Fenerbahçe'de kal ve ya gittiğin kulüpten 1 sene seni kiralayalım." önerisini yaptı. Arda Güler düşünmek için süre istedi. Taraflar bu hafta bir kez daha bir araya gelecek.

PSG MASADAN KALKTI

Öte yandan bir iddia da ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi. Romano "Paris Saint-Germain, şu aşamada Arda Güler için denklemde yok. Görüşmeler aşama kaydetmedi" paylaşımını yaptı.

Bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 7 asiste imza attı.