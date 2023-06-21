Arda Güler PSG'nin radarından çıktı. İtalyan gazeteci son gelişmeyi aktardı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceği herkes tarafından merak konusu oldu. Sarı Lacivertliler'in yıldızı ve başkan Ali Koç'un özel görüşmesinin ardından İtalyan gazeteci genç yıldız hakkındaki son gelişmeyi aktardı.

Arda Güler PSG'nin radarından çıktı. İtalyan gazeteci son gelişmeyi aktardı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için transfer söylentileri bitmek tükenmek bilmiyor. Sarı Lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile genç yıldız, bugün bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babası ile görüştü. Ali Koç ile Arda Güler arasındaki görüşme 3 saatten fazla sürdü. Yapılan toplantıda net bir sonuç alınamadı.

ARDA SÜRE İSTEDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe oyuncuya "1 sene daha Fenerbahçe'de kal ve ya gittiğin kulüpten 1 sene seni kiralayalım." önerisini yaptı. Arda Güler düşünmek için süre istedi. Taraflar bu hafta bir kez daha bir araya gelecek.

PSG MASADAN KALKTI
Öte yandan bir iddia da ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi. Romano "Paris Saint-Germain, şu aşamada Arda Güler için denklemde yok. Görüşmeler aşama kaydetmedi" paylaşımını yaptı.

Bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 7 asiste imza attı.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Cennet, cehennem, havadis!.. Yazarlar
Cennet, cehennem, havadis!..
Yeni Moğol istilası!.. Yazarlar
Yeni Moğol istilası!..
Evin öksüzüdür babalar. -1- Yazarlar
Evin öksüzüdür babalar. -1-
Anayasa mı kaldı derseniz gerçekten haklısınız derim Yazarlar
Anayasa mı kaldı derseniz gerçekten haklısınız derim
Tatar ile Denktaş ismi Bolu’da ebedileşti… Yazarlar
Tatar ile Denktaş ismi Bolu’da ebedileşti…
‘Nas’tan vazgeçiyor... Dinden çıkar mı?! Yazarlar
‘Nas’tan vazgeçiyor... Dinden çıkar mı?!
Şimşek ve faiz çözüm olur mu? Yazarlar
Şimşek ve faiz çözüm olur mu?