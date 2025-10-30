Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'de son dönemdeki başarılı formunun ödülünü aldı.

Arda Güler, taraftar oylaması sonucu ekim ayının ayının oyuncusu seçildi.

El Clasico'da oyundan çıkarken Santiago Bernabeu'da taraftaların ayakta alkışladığı 20 yaşındaki genç yetenek, 2 asistlik katkı sağladığı ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçının da en iyi oyuncusu seçilmişti.

Bu sezon toplamda 13 maçta görev alan Arda Güler 3 gol, 5 asistlik performansının yanı sıra Xabi Alonso'nun da oyun planının kilit isimlerinden biri haline geldi.