Arda Güler Real Madrid’de kalacak mı? İspanyol basınından yeni iddia

Son dönemde Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldız Arda Güler, Milli Takım kampı için Türkiye'ye gelmiş olsa İspanyol devindeki geleceği hakkında iddialara gündeme gelmeye devam ediyor.

Real Madrid'de bu sezon 30 resmi maçta toplam 1.088 dakika süre alan Arda Güler, söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Genç yıldız Arda Güler'in transfer için son dönemde adı Inter, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarla anılmıştı.

İspanyol basınından Marca, iddialar sonrası genç oyuncunun kulüpteki geleceği ile ilgili bir habere yer verdi. Arda'nın Real Madrid'de az süre almasına rağmen Milli Takım'a çağrıldığının altı çizilirken gelecek sezon için Real Madrid'den ayrılık düşüncesi bulunmadığı kaydedildi.

Genç yeteneğin Real Madrid'de başarılı olma hedefinden vazgeçmediği ve gelecek sezon için kiralık olarak başka bir takıma gitmeyi aklının ucundan bile geçirmediği belirtildi.