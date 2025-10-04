Arda Güler Real Madrid'de sevgilisi Barcelona'da! Duru Nayman’ın seçtiği meslek herkesi şaşırttı

Real Madrid'de oynayan milli yıldız Arda Güler'in basketbolcu sevgilisi Duru Nayman, son dönemin popüler mesleği spor yönetimine yöneldi.

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE BAŞLADI

Spor kariyerindeki başarılarının yanı sıra ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan Nayman, yüksek lisans eğitimine başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre Duru Nayman, futbol kulübü Barcelona'ya ait olan Barça Innovation Hub Spor Yönetimi ve Hukuk Becerileri Yüksek Lisansı programıyla işbirliği yapan üniversitede eğitimine devam ediyor.

"SPOR HER ZAMAN TUTKUMDU”

Duru Nayman verdiği karar hakkkında, "Spor her zaman tutkumdu. Bu çift programı seçmek hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri" dedi.