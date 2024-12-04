Arda Güler Real Madrid’deki geleceğini belirledi. Kararını Perez’e bildirdi

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, sezon başından bu yana beklentilerinin çok altında forma şansı bulabildi. Toni Kroos’un futbolu bırakması sonrası daha fazla forma giymesi beklenen 19 yaşındaki oyuncu büyük hayal kırıklığına uğradı.

Bir süredir takımdan ayrılması beklenen Arda Güler’e İngiltere ve Almanya’dan talipler olduğu belirtiliyor.

SON KARARINI PEREZ’E İLETTİ

Real Madrid yönetimi ve Teknik Direktör Ancelotti, daha önce yaptıkları açıklamalarda Arda’yı göndermeyi kesinlikle düşünmediklerinin altını çizerken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre, Başkan Perez ile görüşen Arda Güler sezon ortasında kiralık olarak takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Haberde, Arda’nın İspanya’da bir takıma gitmek istediği belirtiliyor. Genç oyuncuya İspanya’dan Real Sociedad’ın talip olduğu belirtiliyor.

Real Madrid forması ile sezon başından bu yana 15 maça çıkan Arda Güler 1 asist yaptı.