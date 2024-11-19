Arda Güler Real Madrid’den ayrılacak mı? Açıklama en tepeden geldi

Real Madrid forması giyen Arda Güler bu sezon istediği forma şansını bulamadı. Mbappe ve Endrick’in gelişi sonrası geçen sezona göre daha az maça ilk 11’de çıkan milli oyuncunun takımdan ayrılması gündeme geldi. Genç yıldız için Almanya ve İngiltere’den talipler bulunurken Fenerbahçe’nin de devreye girmeye hazırlandığı iddia edildi.

Hatta İspanyol basınında çıkan haberlerde sezon başında Arda’yı göndermeyi kesinlikle düşünmeyen Teknik Direktör Ancelotti’nin devre arasında transfere sıcak bakabileceğini yazdı. Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in Arda ve Endrick gibi genç oyuncuların daha fazla forma giymesini istediği öğrenildi.

ARDA REAL MADRİD’DEN GİDECEK Mİ?

Arda Güler’in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili spekülasyonlar artarken İspanyol devinden yeni bir açıklama geldi. Real Madrid Başkanı Perez gazetecilere yaptığı açıklamada Arda Güler ile ilgili konuştu. Perez, genç yıldızın takımda kalacağının altını çizerek, Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok” şeklinde konuştu.

ANCELOTTI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan çıkan son haberlere göre Arda Güler, hocası Ancelotti ile bir kez daha görüştü.

İtalyan teknik adam, Arda Güler'e ona duyduğu güvenin tam olduğunu söylerken oyuncusuna defansif yönde çalışmalar yapmasını tavsiye etti.

19 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması ile 12 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 307 dakika sahada kalan milli oyuncu, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.