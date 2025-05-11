Arda Güler sahada! Barcelona - Real Madrid maçında müthiş ilk yarı

Dünya futbolunun en büyük derbilerinden biri olan El Clasico gollerle başladı. Mbappe nin gollerine karşılık Eric Garcia, Yamal ve Rafinha'dan geldi. Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı.

GOLLER ART ARDA GELDİ

Karşılaşmanın 5.dakikasında Mbappe penaltıdan skoru 1-0 yaparken yine Mbappe 14.dakikada sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. Barcelona'nın baskısı sonuç verdi ve Eric Garcia 19.dakikada farkı bire indiren golü attı. 32.dakikada genç yıldız Yamal'ın golü skora dengeyi getirdi. 2-2 34.dakikada Rafinha Barcelona'yı 2-0'dan 3-2'ye getiren golü kaydetti.

45.dakikada yine Rafinha 4-2'lik skor üstünlüğünü getirdi.

Maça iki golle başlayan Mbappe Real Madrid tarihinde ilk sezonunda en fazla gol atan futbolcu oyuncu oldu. 37 gol.