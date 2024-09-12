Arda Güler şaşkına döndü: Bunlar maç izlememiş

Real Madrid’in ve Milli Takım’ın yıldızı Arda Güler, takım arkadaşı Lucas Vazquez ile birlikte sosyal medyada bir yayına katıldı. İki oyuncu, EA Sports FC 25 oyunundaki reytinglerini tahmin etti.

Genç yıldız, kendi şut reytinginin 85 olabileceğini tahmin etti. Güler, 6 şutla 6 gol attığına dikkat çekerek oyunda şutunun iyi olması gerektiğini düşündü. Ancak genç yıldız adlığı cevapla şaşkına döndü. Şutunun 73 olduğunu duyunca şoke oldu. Güler, “Bunların maç izlediğini düşünmüyorum” derken araya giren takım arkadaşı Vazquez ise “Senin oyununu izlememişler” dedi.

Yıldız oyuncunun yayındaki sempatik tavırları izleyenlerin dikkatini çekti. Arda Güler’in EA Sports FC 25 oyununda pas reytingi 80 olurken dribling reytingi ise 82 oldu. Oyundaki oyuncu reytingleri, bir önceki sezondaki performanslarına göre belirleniyor.

Arda Güler geçen sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkarken 6 gol attı.