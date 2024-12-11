Arda Güler sevgilisini paylaştı sosyal medya yakıldı

Arda Güler, kariyerinde emin adımlarla yürürken bu kez sevgilisi nedeni ile gündeme oturdu. Geçtiğimiz aylarda ilk kez basketbolcu sevgilisi Duru Yaman'la boy gösteren Arda Güler'den sevgilisi ile bir paylaşım geldi. Arda'nın paylaşımına dakikalar içinde sayısız yorum geldi.

İspanya'da fırtınalar estiren Arda Güler, Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgeselin galasına sevgilisi Duru Yaman ile birlikte katılmıştı.

Arda Güler'in kendisi gibi sporcu sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez resmi bir etkinliğe katılması çok konuşulmuş genç çift birbirine çok yakıştırmıştı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Sahadaki başarısı ile sık sık manşetlere taşınan Arda Güler, sevgilisi ile de gündem olmaya başladı. En son sevgilisi Duru Yaman'ın dondurma yerkenki halini paylaşan olan Arka Güler beğeni rekoru kırdı.