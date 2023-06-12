Arda Güler sevgisi sınır tanımadı! Fenerbahçe taraftarının yaptığı hareket olay oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i Batshuayi'nin golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı.
Kanarya'nın genç yıldızı Arda Güler, bu maçta da gösterdiği performansla maça damga vurmayı başardı.
Arda Güler, maç içinde yan hakemden su isterken hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.
TRİBÜNDEN SU YAĞDI
Fenerbahçeli taraftarlar, Arda Güler'in bu isteğini gördükten sonra tribünden sahaya su atmaya başladı.
Taraftara teşekkür eden Arda, yerdeki sulardan bir tanesi alıp içti.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Arda Güler, Batshuayi'nin attığı ilk golde asist yapan isim oldu.
Genç oyuncu başarılı performansıyla maçın oyuncusu seçildi.