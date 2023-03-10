Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçından sonra Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki, kimse bir şey anlayamadı.

Bir gazetecinin Arda Güler'i oyuna almak için 87. dakikaya kadar neden beklediği sorusuna Jesus şu cevabı verdi:

"Arda Güler son bölümde girdi oyuna. Çok fazla dakika kalmamıştı. Bu şekilde gelişmesi gerekti. Negatif veya pozitif özel bir durum olmadı. Diğer bütün oyuncular gibi kendi oyununu oynadı."

"HENÜZ BİTMEDİ"

Rövanş karşılaşmasıyla ilgili ise Jesus, "Hala şansımız var. 2-0 istediğimiz bir sonuç değildi, bu maçın hakkı da değildi. Eğer o maçta da ilk yarıdaki gibi oynarsak goller atabileceğimizi düşünüyorum. Tur, başladığımız noktaya göre daha zor ama henüz bitmedi. Takımın performansının iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci maç öncesinde hala umudumuz var." açıklamasında bulundu.



Jorge Jesus, Samet Akaydin'in performansına ilişkin şu ifadeleri kullandı: İyi bir performans sergiledi 90 dakika boyunca diğer oyuncular gibi. Samet daha önce Avrupa maçı oynamamıştı. Tecrübe eksikliği etkileyebiliyor ama Samet bugün iyi bir maç çıkardı. Umarız bundan sonraki maçlarda da bu seviyeyi gösterir.