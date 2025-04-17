Arda Güler, Szoboszlai ile takım arkadaşı olacak mı? Milli maçta ‘sus’ işareti yapmıştı

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Arda Güler, Szoboszlai ile takım arkadaşı olacak mı? Milli maçta ‘sus’ işareti yapmıştı

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler ile ilgili ortaya çıkan bir iddia dikkat çekti. Milli oyuncunun Macaristan’a karşı oynanan maçta ve sonrasında atıştığı Szoboszlai ile takım arkadaşı olabileceği belirtiliyor.

Real Madrid’de istediği kadar süre alamayan Arda Güler’in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddialar sezon başından beri konuşuluyor. Milli oyuncu yaptığı son açıklamada takımda kalacağını belirtse de bu kararın sezon sonunda değişebileceği belirtiliyor.

İspanyol devinin taraftarları Arda’nın oyuna girmediği maçlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Teknik Direktör Ancelotti’ye sert tepkiler gösterirken milli oyuncuya özellikle İngiltere, İtalya ve Almanya’dan talipler bulunuyor.

İspanyol basınında çıkan son haberlere göre Arda Güler için Liverpool’dan flaş bir teklifin gelmesi bekleniyor. Buna göre, iki takım arasında Arda-Mac Allister takasının gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Takasın gerçekleşmesi halinde Arda Güler ile Dominik Szoboszlai takım arkadaşı olacak. Bilindiği gibi iki futbolcu, Macaristan-Türkiye maçı sonrası sosyal medyadan birbirlerine göndermede bulunmuştu. Öte yandan Arda’nın Szoboszlai’ye yaptığı ‘sus’ işareti uzun süre gündem olmuştu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 34 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi ve toplamda 1233 dakika süre aldı.

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