Arda Güler tehlikesi

Arif Aydın Kaplan
Arda Güler tehlikesi

Real Madrid'de Arda Güler'in Chelsea maçında neden oynamadığı ortaya çıktı.

EURO 2024 izninin ardından Real Madrid'in ABD kampına katılan Arda Güler, Chelsea karşılaşmasına kadar oynanan tüm hazırlık maçlarında görev aldı.

Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Chelsea maçında milli futbolcuya hiç süre vermemesi sakatlık ihtimalini gündeme getirdi. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı.

Arda Güler, EURO 2024 izninin sona ermesiyle birlikte Real Madrid'in ABD kampına katıldı ve burada Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başladı.

SAKATLIK TEHLİKESİ

Ancak Chelsea karşılaşmasında hiç süre almadı. Bu durum, milli futbolcunun sakatlık yaşadığı endişelerini artırdı.

Arda Güler ve Endrick, sezon öncesi yapılan yoğun antrenmanlar nedeniyle sakatlığa açık hale geldi.

Arda Güler'in geçmişte yaşadığı sakatlıklar da göz önüne alındığında, Ancelotti'nin Chelsea maçında onu riske etmediği belirtildi.

Aynı şekilde Endrick de Chelsea maçında süre almazken, her iki futbolcunun da ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ifade edildi.

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