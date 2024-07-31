Arda Güler teklifi Real Madrid'i karıştırdı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Defensa Central'in haberine göre, bir aracı, Real Madrid'in Arda Güler için ne kadar istediğini öğrenmek amacıyla kulübün kapısını çaldı.

Premier Lig'den bir kulübün, muhtemelen Newcastle'ın, Arda'yı transfer etmek istediği ve bu kulübün 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Haberde, aracının Real Madrid yetkililerine "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, 1 gün içinde satılır" dediği ifade edildi.

Ancak, Real Madrid'in Arda Güler'i dokunulmaz olarak gördüğü ve bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Başkan Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda'yı çok beğendiği ve kulübün geleceği için önemli bir oyuncu olarak gördükleri vurgulandı.

Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta forma giyen Arda Güler, 6 gol atma başarısı göstermişti.

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda Güler, 18 yaşında ve Ankara'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine 9 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başlayan yetenekli oyuncu, 14 yaşında Fenerbahçe'nin dikkatini çekerek altyapı kadrosuna katıldı.

2019 yılında Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başlayan Güler, iki yıl sonra U19 takımına yükseldi.

2021 Temmuz ayında A takıma çıkan genç futbolcu, sol ayağını etkili kullanmasıyla öne çıkıyor.

Genç yetenek 2022 - 2023 sezonunda kendi ülkesinde altyapıdan yetiştikten sonra Real Madrid’e transfer olan ilk Türk futbolcu olarak dikkat çekti.