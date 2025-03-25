Arda Güler transfer iddialarına son noktayı koydu! Real Madrid’den ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı

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Arda Güler transfer iddialarına son noktayı koydu! Real Madrid’den ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı

Real Madrid’den ayrılacağı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelen Arda Güler’den açıklama geldi. Genç yıldız, İspanyol devindeki geleceği konusunda çarpıcı sözler söyledi.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in adı uzun süredir transfer iddiaları ile gündeme geliyor. Genç oyuncu için son çıkan haberlere göre Inter’in yoğun ilgisi bulunuyor. Hatta İtalyan devinin yıldız oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Arda’nın Inter’e gelmesini istediğini dile getirmişti.

A Milli Takım’ın Macaristan’ı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası konuşan Arda Güleri hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Marca’ya konuşan genç yıldız, İspanyol devinde mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

Arda, "Real Madrid bana bir plan sundu ve ben hala buna inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim. Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında gördüğünüz gibi her zaman oynamaya hazırım” şeklinde konuştu.

Genç oyuncu, "Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok önemli. Çok minnettarım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın bir parçası olmak için geldim. Bunu başarana kadar mücadeleyi bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Real Madrid olarak hedeflerinin 3 kupa kazanmak olduğunu ifade eden Arda Güler sözlerine şöyle devam etti:

"Sezon sonuna kadar üç kupa için savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Real Madrid, her zaman her maçı ve her kupayı kazanmak için savaşır. Kişisel olarak benim tek arzum her maçta oynamak ve takımımın şampiyonluğu kazanmasına yardım etmek."

Real Madrid forması ile 30 maçta 1088 dakika süre bulan Arda Güler takımına 3 gol ve 5 asistle katkı verdi.

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