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Milli Takım'da Arda Güler şoku

ÜMit Milli Takım'da flaş Arda Güler gelişmesi yaşanıyor.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:05
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Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. Sebebi ise viral gastroenterit

Milli Takım'da Arda Güler şoku
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in, "viral gastroenterit" tanısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıkları kapsamında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit" tanısıyla tedavisine başlanmıştır.
Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır.

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