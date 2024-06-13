Arda Güler ve Hakan'ı kovmuştu. TFF'den açıklama geldi

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor.

İlk antrenmanını dün sabah Barsinghausen'de bulunan August Wenzel Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Antrenman, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Stadyumun 5 bin kişilik kapasitesi tamamen doldu.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, taraftarların tezahüratları eşliğinde coşkulu bir antrenman gerçekleştirdi.

Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı antrenmana katılmazken, Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu özel program dahilinde çalıştı.

POLONYA'DA OLAY OLMUŞTU

A Milli Takım'ın Polonya maçı öncesinde PGE Narodowy Stadyumu'nda yaptığı antrenmanda, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler arasındaki frikik çalışması sırasındaki diyaloglar dikkat çekmişti ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Arda Güler'in, Hakan Çalhanoğlu'na yönelttiği "Sen mi vuracaksın?" sorusuna, deneyimli futbolcu "Bir sen, bir ben oğlum" şeklinde karşılık vermişti.

Antrenmanın en ilgi çeken anlarından biri de, İrfan Can Kahveci'nin, frikik çalışmak isteyen Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'e, "Gidin o kalede çalışın, bu kale benim" diyerek sert çıkışıydı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

TFF İrfan Can Kahveci'nin tedavisinin devam ettiğini açıkladı:

A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir.