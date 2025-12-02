İtalyan gazetesi Tuttusport tarafından 2003 yılından itibaren düzenlenen Avrupa'nın genç yeteneklerinin ödüllendirildiği Golden Boy töreni dün gece Torino'da gerçekleştirildi.

Daha önce açıklandığı üzere bu sene ödülü PSG forması giyen Desire Doue alırken dereceye giren adayların da puanları açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre; Golden Boy 2025'te ilk 5'e iki Türk oyuncu girmeyi başardı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler en yetenekli ikinci oyuncu olarak gösterilirken Juventus'un on numarası Kenan Yıldız ise 5. sırada yer aldı.

GOLDEN BOY İLK 5 SIRALAMASI

1- Desire Doue (450 puan) / PSG

2- Arda Güler (163 puan) / Real Madrid

3- Pau Cubarsi (161 puan) / Barcelona

4- Dean Huijsen (160 puan) / Real Madrid

5- Kenan Yıldız (148 puan) / Juventus