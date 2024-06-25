Arda Güler veda etti

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Arda Güler veda etti

Real Madrid'den ayrılan Nacho Fernandez'e Arda Güler'den veda paylaşımı geldi.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kaldıran Real Madrid, takımın demirbaşlarından biri haline gelen Nacho Fernandez ile yollarını ayırma kararı aldı.

Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Nacho Fernandez, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. Real Madrid olarak, kulübümüzün büyük efsanelerinden Nacho'ya şükran ve sevgilerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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ARDA GÜLER'DEN VEDA GELDİ

Fernandez’in ayrılığı İspanya’da büyük bir üzüntüye sebep olurken Real Madrid’in geç yıldızı ve milli takımın göz bebeği Arda Güler’den bir paylaşım geldi.

Nacho Fernandez ile birlikte çekilen bir resmini sosyal medya hesabından paylaşan Arda Güler kaptanına veda etti.

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PERFORMANSI

2008 yılında girdiği Real Madrid altyapısından 5 sene sonra a takıma yükselmeyi başaran Nacho Fernandez Real Madrid dışında bir takımda forma giymedi.

İspanyol deviyle 364 maça çıkan Fernandez 16 gol 10 asist kaydetti.

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