Arda Güler yarın Barcelona'ya cevap verecek

Real Madrid ve Barcelona'nın da peşinde olduğu Arda Güler'in, Katalan ekibine cevabını yarın ileteceği iddia edildi.

Arda Güler yarın Barcelona'ya cevap verecek

Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Barcelona'nın ısrarla istediği Arda ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Deco Arda Güler için İstanbul'a gelmiş ve Fenerbahçe ile ilgili bir görüşme gerçekleştirmişti.

Sport'ta yer alan habere göre Arda, teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirecek ve kararını 4 Temmuz Salı günü (yarın) iletecek.

Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç yıldıza büyük kulüplerin ilgisi devam ediyor.

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