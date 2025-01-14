Arda Güler yeni Figo olacak mı? Ortalığı karıştıracak iddia geldi

Real Madrid’in yıldız oyuncularından Arda Güler, fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Son olarak Barcelona maçında forma giyemeyen milli oyuncu için özellikle İtalya ve İngiltere’den talipler olduğu belirtiliyor.

Arda Güler’in ara transferde takımdan ayrılması beklenirken ortaya çıkan bir iddia ortalığı karıştırdı. İspanyol basınında çıkan habere göre Arda Güler, yeni Figo olabilir.

Genç yıldızın Real Madrid’e gelmeden önce en ciddi taliplisi olan Barcelona’nın yeniden devreye girebileceği belirtiliyor.

Yıllar önce Luis Figo'nun Barcelona'dan Real Madrid'e transferi örnek gösterilirken, Arda Güler'in de böyle bir transfer gerçekleştirerek tarihe geçebileceği aktarıldı.

Bu transferin Barcelona'yı sadece saha içinde güçlü kılmayacağı, Real Madrid'e stratejik olarak da bir darbe vurulacağı ifade edildi.