Arda Güler yine attı. Anceoltti bin pişman oldu

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Arda Güler yine attı. Anceoltti bin pişman oldu
Arda Güler Real Madrid formasıyla La Liga'daki 3. golünü attı.

İspanya La Liga’nın 35. Haftasında şampiyonluğu garantileyen Real Madrid deplasmanda Granada ile karşı karşıya geliyor.

Granada Stadyumu’nda oynanan mücadele milli yıldızımız Arda Güler yine hepimizi gururlandırdı.

45+2’de gelişen Real Madrid atağında sol kanattan yerden gelen pas ile ceza sahası içinde yerden sağ köşeye gönderen Arda Güler fileleri havalandırmayı başardı.

Genç yıldızımızın golü sonrası Real Madrid’li futbolcular büyük bir sevinç yaşarken Arda Güler artık kendisi ile özdeşleşen gol sevincini yaptı.

Bu gol ile"gençleri oynatmak için değil kazanmak için buradayım" birlikte Arda Güler La Liga’daki 3. golünü atmış oldu. Geçtiğimiz hafta diyen Ancelotti'ye en güzel cevap yine sahada geldi.

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