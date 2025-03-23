Arda Güler'den 4. gol sevinci

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların ikinci golünü genç futbolcu Arda Güler kaydetti.
4. KEZ GOL SEVİNCİ
Müsabakanın 39. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topu Arda bekletmeden tek vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. 20 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 4. gol sevincini yaşadı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda Güler, 64. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.