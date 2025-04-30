Arda Güler'den Ancelotti'ye ilginç veda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü karikatürist Hamid Sahari Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrılışını ilginç bir Arda Güler ayrıntısıyla verdi.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımının başına geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken ünlü karikatürist Hamid Sahari bu konuda bir animasyon yayınladı.

ARDA GÜLER ÜZGÜN MÜ MUTLU MU?

Futbol dünyasıyla ilgili yaptığı animasyonlarla tanınan Sahari bu kez Arda Güler ve Ancelotti'yi konu aldı. İtalyan teknik adamın Madrid'den ayrılmasını anlatan Sahari Arda'nın bu ayrılığa üzüldüğünü ancak maskesinin ardından sevindiğini gösterdi.

Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler Ancelotti'nin gidişinin ardından beklediği fırsatı yeni teknik adamda bulabileceği merak konusu. İspanyol devinde ise Ancelotti'nin yerine gelecek ismin ise Xabi Alonso olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Sivilceye son verecek aşı! Akne tedavisinde tarihi adım
Sivilceye son verecek aşı! Akne tedavisinde tarihi adım
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan dikkat çeken hesap'! 19 Mart'ın maliyeti ile neler yapılabilirdi?
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan dikkat çeken hesap'! 19 Mart'ın maliyeti ile neler yapılabilirdi?
Leverkusen, Xabi Alonso’nun yerine gelecek hocayı arıyor: Gündemde Süper Lig’in eski hocası var
Leverkusen, Xabi Alonso’nun yerine gelecek hocayı arıyor: Gündemde Süper Lig’in eski hocası var
Juventus, Kimmich'in halefini radarına aldı
Juventus, Kimmich'in halefini radarına aldı
Duckens Nazon gollerini sıralıyor
Duckens Nazon gollerini sıralıyor