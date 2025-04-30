Arda Güler'den Ancelotti'ye ilginç veda

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımının başına geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken ünlü karikatürist Hamid Sahari bu konuda bir animasyon yayınladı.

ARDA GÜLER ÜZGÜN MÜ MUTLU MU?

Futbol dünyasıyla ilgili yaptığı animasyonlarla tanınan Sahari bu kez Arda Güler ve Ancelotti'yi konu aldı. İtalyan teknik adamın Madrid'den ayrılmasını anlatan Sahari Arda'nın bu ayrılığa üzüldüğünü ancak maskesinin ardından sevindiğini gösterdi.

Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler Ancelotti'nin gidişinin ardından beklediği fırsatı yeni teknik adamda bulabileceği merak konusu. İspanyol devinde ise Ancelotti'nin yerine gelecek ismin ise Xabi Alonso olduğu öğrenildi.