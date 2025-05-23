Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı!

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Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı!

Milli futbolcu Arda Güler, kendisini özel olarak arayıp Real Madrid'e gelmeye ikna eden hocası Carlo Ancelotti'ye veda etti.

Arda Güler, Real Madrid'den ayrılan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'ye teşekkür mesajı yayınladı.

ARDA'NIN MESAJI

"Bu kulübe adım attığım ilk andan itibaren sizinle çalışmaktan gurur duydum.

Beni aradığınız ve buraya gelmemi sağladığınız günü dün gibi hatırlıyorum. Bunun için sonsuza dek minnettar olacağım.

Sadece siz değil, tüm ekibiniz bana aileden biri gibi davrandı. Sizden bir şeyler öğrenmek ve bu yolculukta sizinle birlikte olmak benim için bir onurdu.

Bundan sonraki hayatınızda her şeyin en iyisini diliyorum bayım. Her şey umduğunuz gibi olsun."

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