Arda Güler'den duygulandıran mektup

Milli futbolcu Arda Güler, The Players Tribune için mektup yazdı. Arda Güler, yazdığı mektupta çocukluğu, ailesi, yaşadığı maddi zorluklar, Fenerbahçe ve Real Madrid kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Güler'in o sözleri.

Arda Güler 'Sadece birkaç sene önce ben de sizlerden biriydim. Aslında komik… 12 yaşındayken, bir Playstation almaya kafayı takmıştım. Bunu ne kadar çok istediğimi anlayamazsınız. Babama her gün yalvardım. Tek istediğim FIFA 17'ydi.

"BABAMA PS4 İÇİN YALVARDIM"

Ben çocukken pek video oyunu oynamazdım, çünkü hep sokakta futbol oynuyordum. Ama bir gün arkadaşlarımdan birisi PS4 aldı ve içinde FIFA 17 vardı, o gün hayatımızın en güzel günlerinden biri gibiydi. Alex Hunter ile kariyer modunu görünce – off. Çıldırdık. Alex Hunter'ı hatırlıyor musunuz? Bazılarınız bunun için çok genç olabilir. FIFA 17'nin The Journey (Yolculuk) adında bir modu vardı. Bu modda Alex adında, kimsenin tanımadığı bir çocuk olarak başlayıp büyük kulüplerle anlaşma imzalamaya çalışıyordun. Eğer başarırsan, Cristiano Ronaldo gibi büyük yıldızlarla yan yana tünelden sahaya çıkıyordun. Bizim için oyundan çok daha fazlasıydı bu, televizyon ekranında gördüğümüz rüyamızdı. O kadar çok bağlanmıştım ki. Arkadaşımın evinden ne zaman eve dönsem, babama PS4 için yalvarırdım. 'Çok uslu olacağım! Derslerime çok iyi çalışacağım!'

"BABAM SAYESİNDE DOĞDUĞUMDAN BERİ FENERBAHÇELİYDİM"

'Babam sayesinde, doğduğum andan itibaren Fenerbahçeliydim. Neredeyse kelimenin tam anlamıyla' diyen Arda Güler, 'Babam; Fenerbahçe taraftarı değildi, adeta Fenerbahçe'yle yaşıyordu. Hep, 'Bizim damarlarımızdaki kan sarı-lacivert akar' derdi. Bir defasında biz derbide gol atınca, koltuktan öyle bir fırladı ki tavandaki lambayı kırdı. 2010'da son maç şampiyonluğu kaçırdığımızda ise, sinirle bir kutuya tekme attı ve ayağını incitti — tam bir çizgi film karakteri gibiydi. Babam sayesinde, doğduğum andan itibaren Fenerbahçeli'ydim. Neredeyse kelimenin tam anlamıyla.'

"BABAM İFLAS ETTİ"

'Ben varlıklı bir ailede büyümedim. Bir futbolcunun oğlu değilim. Ankara'da bir apartman binasının birinci katında büyüdüm. Annem ev hanımıydı ve babam da yeni iflas etmiş bir dükkan işletiyordu. Niye mi iflas etti? Aslında Türkiye'de sorulan 100 sorudan 99'unun cevabı bu. Futbol."

'BABAM 'BOĞULACAKSAN BÜYÜK DENİZDE BOĞUL' DEDİ'

"Karar vermemiz üç ay sürdü, çünkü böyle bir karar insanın tüm hayatını değiştirir. Ben 13 yaşındaydım, annem ve babam evden uzaklaşmamı istemiyordu. Benim hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı ama bunun aynı zamanda çok riskli ve büyük bir karar olduğunun farkındaydık. İleride profesyonel bir futbolcu olacağımdan kimse emin olamazdı. Sonunda babam "Boğulacaksan büyük denizde boğul" dedi. Bu da İstanbul demekti. "Altı ay sonra her şey yolunda giderse, biz de her şeyi satıp senin yanına geliriz."

"ARDA BUZDOLABINI DOLDURMAN GEREKİYOR"

Ankara'dan ayrıldığımız gün, babam tüm sevdiklerimizi topladı, belki 30 kişi vardı. O gün doğum günümdü ve büyük bir pastayla kutladık. Ama annem sürekli ağlıyordu. Bu kadar çok göz yaşının olduğu bir doğum günü görmemiştim. Benimle gurur duyacağını ve yakında İstanbul'da görüşeceğimizi söyledim. Ama o güne dair en çok benden 8 yaş büyük olan ablamla yaptığım konuşmayı hatırlıyorum. Yola çıkmak için arabaya binerken gözlerimin içine bakıp "Arda, buzdolabını doldurman gerekiyor" dedi. Buzdolabını doldurmak. Tam olarak bu kelimeleri kullandı. "Arda bunu yapmalısın." İnsan 13 yaşındayken bu konuda ne hissetmesi gerektiğini tam bilemiyor. Sadece eğlenmek için bu oyunu oynuyorsun ama bir anda ailenin geleceği sana bağlı hale geliyor. Sadece şunu hatırlıyorum, arabayla İstanbul'a giderken babamdan aldığım doğum günü hediyesini çıkardım. Bu bir defterdi ve kapağında büyük bir başlık vardı.

"GİYECEK BAŞKA BİR ŞEYİM YOKTU"

"Anlamanız gereken bir şey var, Ankara ve İstanbul çok farklı şehirler. Ankara belki başkent olabilir ama para ve imkanlar İstanbul'da. Bir gün okulumuz serbest kıyafete izin verdi. Üniforma yok. Oranın çocukları okula markalı giysilerle geldiler. Ben üniformalı geldim. "Arda, ne yapıyorsun?" dediler. Ben de "Aaaa. Unuttum ya. Tüh" dedim. Ama unutmamıştım. Sadece giyecek başka bir şeyim yoktu."

"ANNEMİN ÖLECEĞİNİ SANDIM"

Ağustos 2021’de gelen telefonu asla unutmam. Arda... Annen. Kalbinde bir problem var. Acil bir ameliyat olması gerekiyor." Bunu duyduğunda, futbol aklından siliniyor. Dünyan dönmeye başlıyor. Karnının derinliklerinde bir yumru hissediyorsun. Doktorlar, onun kalbindeki bir kapakçığı değiştirmek zorunda kaldılar. Ameliyata hazırlanırken, yatağından benim Kasımpaşa'ya karşı iki gol attığımı seyretti. Ailemden birisi, benim gol sevincimi izlerken ağlayan annemin videosunu göndermişti. Maç sonu soyunma odasına gittiğimde videoyu izledim ve o kadar korktum ki. Bu, her anın son an olabileceğini hissettiren bir ağlamaydı. Ben de ağladım, gerçekten öleceğini düşündüm. Ertesi gün, kulübe bir sonraki maça çıkamayacağımı söyledim.

Hayatımda ilk defa, topa dokunmak bile istemedim. Neyse ki Fenerbahçe durumu inanılmaz şekilde karşıladı. Bana izin verdiler ve Başkan Ali Koç bize en iyi doktorları sağladı. Ameliyat başarılı geçti ve annem iyileşti. Ne yaparsan yap, hayattaki en önemli şey ailedir. Ameliyatın üzerinden iki ay geçtikten sonra, Dinamo Kiev’e karşı bir gol attım ve bir mesaj göstermek için formamı kaldırdım: ANNECİM SENİ ÇOK SEVİYORUM. (Hep seveceğim.)

"FENERBAHÇE'DE 10 NUMARAYI İSTEMEZDİM"

'Mesut Özil 2022'de Fenerbahçe'den ayrıldığında, formanın yeni transferlerden birine verileceğini düşündüm. 17 yaşındaydım ve bir kral tacı nasıl isteyemezse, 10 numarayı da isteyemezdim. Ama yönetim kurulu üyeleri bana, "Arda, forma senin… ama sadece onu giymeye cesaretin varsa," dediler. Bunu düşünmek tam tamına bir saniyemi aldı. "Alıyorum." O formayı ilk kez giydiğimde... Bunu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Sadece Alex'in ayak izlerinden gitmiyordum. Tüm takımın ve milyonlarca taraftarın yaratıcı sorumluluğunu üstleniyordum. Bu bir ayrıcalıktı. Bir onurdu. Bir hayaldi.'

REAL MADRID RÜYASI

"Real Madrid... Dördüncü hayalim. Bu kadar hızlı olmuş olmasına inanmak gerçekten zordu. O yaz, babamla ben, gitmem için çok erken olup olmadığı konusunda uzun uzun konuştuk. Aslında olay çok karmaşıktı, çünkü başka birçok teklif de vardı ve ne yapacağımı karar vermek zordu. Ama sonra Sayın Carlo Ancelotti ile görüntülü bir görüşmem oldu. Ekranımda numarası belirdiğinde ve video yüklenirkenki o anı hiç unutmayacağım... "Merhaba, Arda. Nasılsın?" O da tatildeydi. O an o kadar gerçeküstüydü ki, detayları hatırlamakta zorlanıyorum ama sanırım o, Hawai gömleklerinden birini giymişti, güneş gözlükleri vardı ve galiba bir puro içiyordu. "Arda, burada büyük bir geleceğin olacak. Belki ilk yıl değil, ama fırsatların olacak. Modric ve Kroos çok yaşlanıyorlar, seni orta sahada oynatabiliriz. Adımı Modric ve Kroos ile yan yana duymak gerçeküstüydü. Konuşamadım.

"ANNEM AĞLAMAYA BAŞLADI"

Sonra dedi ki, "Arda, Madrid'e geleceğine söz ver. Söz ver, söz ver, söz ver." Ben de dedim ki, "Tabii ki, efendim." O da dedi ki, "Yakında konuşuruz. Şimdi eşimin yanına gitmem gerek." Hahaha. Ancelotti uzatmaları oynuyordu. Telefonu kapattığımda, babama baktım ve karar verdik... "Eğer boğulacaksan..." "Büyük denizde boğul." Bir Real Madrid oyuncusu olarak tanıtıldığında, bu bir düğün töreni gibidir. Sözleşmen altı yıllıktır, ama amaç bir ömür boyu birlikte olmaktır. Ailemle birlikte oturuyordum, annem ağlamaya başladığında, gözyaşlarını sildim ve yanağından öptüm."

'ANCELOTTI BABA GİBİ'

"İlk baştan beri Ancelotti, benim için bir baba gibi oldu. Ama komikti çünkü her konuda benimle şakalaşırdı ve ben hala dünyanın en büyük kulübünü kavramaya çalışan, gözlerini açmış bir çocuktum. Ne zaman ciddi olup olmadığını anlayamıyordum."

"Türk futbolunun yeni nesline yol göstermek istiyorum." Türk futbolunun büyük umudu olduğumu biliyorum, ama tek olmak istemiyorum. Herkesin önünü açmak istiyorum."

"REAL MADRID İÇİN 10 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"

"Ankara'dan ayrıldığım günden beri, buraya gelmeme yardım eden insanların isimlerini yazmaya devam ediyorum. Sayı yirmiyi çoktan geçti. Annem, babam, ablam, arkadaşlarım, antrenörlerim, başkanlarım, beden eğitimi öğretmenim Mahmut, annemin hayatını kurtaran doktorlar... Kim olursan ol, tek başına başaramazsın. Bu senenin başında 20 yaşıma girdim. Defterimde hâlâ gerçekleşmeyi bekleyen çok fazla hayal var. Real Madrid için önemli bir oyuncu olmak istiyorum. O Şampiyonlar Ligi kupasını gerçekten hak ederek kazanmak istiyorum. Bu kulüpte de 10 numara olmayı da çok isterim."