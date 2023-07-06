Arda Güler’den Fenerbahçe’ye veda mesajı

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler sarı-lacivertliler için veda mesajı yayınladı

Arda Güler’den Fenerbahçe’ye veda mesajı

Real Madrid’e transfer olduğu resmen açıklanan ve İspanyol kulübüne imzayı atmak için kendisine tahsis edilen uçakla Madrid’e giden Arda Güler Fenerbahçe’ye veda mesajı yayınladı.

Genç yıldız Arda Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe”

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