Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret

Fenerbahçe'den 2023 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eski takımıyla hasret giderdi.

Yıldız oyuncunun gol sevincindeki Arda Güler detayı ortaya çıktı. Övgüler yağdırdı

Can Bartu Tesisleri'ne gelen genç yıldız, eski takım arkadaşlarıyla sohbet etti.

Güler, ayrıca tesislerde Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Real Madrid forması giyen eski futbolcumuz Arda Güler, liglere verilen arada Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimize bir ziyaret gerçekleştirdi.

Altyapımızdan yetişen ve 2021-23 yılları arasında A Takım formamızı giydikten sonra İspanya’nın Real Madrid Kulübü’ne transfer olan Arda Güler, Futbol Takımımızı ziyaret ederek eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile hasret giderdi.

Milli futbolcumuz, Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile de bir araya geldi.