Arda Güler'den flaş Milli Takım açıklaması

A Milli Takımımız için 2024 Avrupa Şampiyonası macerası sona erdi. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Hollanda karşısında 1-0'lık avantajını koruyamayan Ay-Yıldızlı ekibimiz 2-1'lik skorla yenildi, elendi.

EURO 2024'te tüm Türkiye'ye büyük heyecan yaşatan futbolcularımız arasında ön plana çıkan birkaç isim vardı. Bunlardan biri de Arda Güler oldu.

Grup maçında Gürcistan ağlarına mükemmel bir gol atan 19 yaşındaki futbolcu, Son 16 Turu'ndaki Avusturya sınavında da Merih Demiral'a asist yapmıştı. Arda Güler böylece 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu. Bunu en son EURO 2004'te Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo gerçekleştirmişti.

Arda Güler, Hollanda mücadelesinde de tarihe geçti.

A Milli Takım'ın Samet Akaydin ile bulduğu golde, asistin sahibi olan Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1'den fazla asist yapan 21 yaşından küçük futbolcular arasında 4. isim oldu. Daha önce bunu 1984'te Enzo Scifo, 2004'te Cristiano Ronaldo ve 2024'te Lamine Yamal başarmıştı.

Arda Güler Hollanda maçında ne yaptı?

Asist: 1

Topla buluşma: 67

Pas %: 91

İsabetli orta: 4

Şut pası: 2

RCS topla buluşma: 3

Kazandığı ikili mücadele: 5

Sahipsiz top kazanma: 7

Pas arası: 2

Çalım: 2

Karşılaşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Arda Güler bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Arda Güler şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz…

İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!"