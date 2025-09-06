Arda Güler'den İspanya'ya gözdağı!

A Milli Futbol takımının yıldızlarından Arda Güler, İspanya maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalara bulundu. Kariyerine İspanya'da devam eden başarılı 10 numara, 85 milyona umut olacak sözler sarf etti.



Arda Güler, 7 Eylül Pazar günü oynanacak İspanya maçı ile ilgili görüşlerini "İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz.



İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz." şeklinde ifade etti.

Lamine Yamal ile ilgili gelen sorulara Arda, "Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum." şeklinde yanıt verdi



İspanya maçında beklenen oyun ve Dünya Kupası'na katılma hedefleriyle ilgili, "Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız.



Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası'na gitmek." diyerek konuştu.

Yıldız futbolcu, sözlerini "Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz." ifadeleriyle noktaladı.

