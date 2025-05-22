Arda Güler'den Luka Modric'e duygusal veda

Real Madrid ile yollarını sezon sonu ayıracak olan Modric için milli futbolcu Arda Güler duygusal bir veda mesajı yayınladı.

ARDA GÜLER'İN MESAJI

"Luka abi, bu formayla yaptığın her şey futbolu seven herkesin hayallerine ilham veren bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin.

Seninle birlikte oynamak ve senden bir şeyler öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayatla ilgili tavsiyelerini almak, tutkuna, hırsına ve karakterine tanık olmak gerçekten inanılmazdı.

Sana ve güzel ailene bundan sonrası için iyi şanslar. Seni seviyorum ve sahada seninle birlikte olmayı özleyeceğim.

Senin izinden gitmek gururla ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkür ederim büyük brate"