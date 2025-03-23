Arda Güler'den, Macaristanlı Szoboszlai'ye sus işareti

A Milli Takım İstanbul'da 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Macaristan'ı 3-0 gibi görkemli bir skorla yenerek, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi. Türkiye'ye galibiyeti getiren goller Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.

SUS İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Maç içinde Macar oyuncuların sert hareketlerine maruz kalan Arda Güler'in Szoboszlai'ye yaptığı sus işareti kameralara takıldı. Güler milli takımın 2. golüne imza atarak galibiyette önemli bir rol oynadı.

Maçın ardından konuşan Arda Güler "Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.