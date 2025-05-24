Arda Güler'den Modric ve Ancelotti'ye 'penaltı'yla veda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Arda Güler'den Modric ve Ancelotti'ye 'penaltı'yla veda

Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ve orta saha Luka Modric'in veda maçında Real Sociedad'ı 2-0 yendi. Arda Güler'in yaptırdığı penaltıyla maça damga vurdu. Kylian Mbappe maçta duble yaptı. Modriç 87'de oyundan çıkarken iki takım oyuncuları sıraya dizildi ve Hırvat futbolcuyu bütün taraftarlar alkışladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) sezonun son maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı evinde 1-0 yendi.

Santiago Bernabeu'daki mücadelede galibiyeti getiren gollerin ilkini 38. dakikada penaltıdan Fransız yıldız Kylian Mbappe kaydetti. 83. dakikada Vinicius Jr.'ın attığı pası iyi değerlendiren Mbappe, skoru 2-0'a getirdi.

Real Madrid 84 puanla sezonu ikinci sırada bitirirken 46 puana sahip Real Sociedad 11. sırada yer aldı.

MODRIC VE ANCELOTTİ'YE VEDA

Sözleşmelerinin sezon sonu yenilenmeyeceği açıklanan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ve kulüp efsanesi Hırvat orta saha Luka Modric'e ev sahibi ekibin tribünlerinde veda pankartları açıldı.

Ancelotti, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si LaLiga şampiyonluğu olmak üzere Real Madrid ile toplam 15 kupa kaldırdı.

Real Madrid'de 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 kez de lig şampiyonluğu yaşayan kaptan Modric, 2018'de hem UEFA'da "Yılın Futbolcusu" hem de "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

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