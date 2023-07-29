Arda Güler'den Real Madrid'e kötü haber

Editör: Barış Atakan
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti özel bir turnuva kapsamında ezeli rakibi Barcelona ile karşılaşacakları maçın öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ARDA GÜLER OYNAMAYACAK
Antrenman sırasında yaşadığı sakatlık sebebiyle Manchester United maçında forma giyen Arda Güler hakkında da konuşan Carlo Ancelotti, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda, Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum” ifadelerini kullandı
KARŞILAŞMA BU GECE
Real Madrid ile Barcelona’nın karşı karşıya geleceği El Clasico Cumartesini Pazar’a bağlayan gece 00.00’da oynanacak