Arda Güler'den Szoboszlai paylaşımı "6 gol seni susturmaya yetmez mi?"

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve toplamda 6-1'lik skorla adını Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yazdırdı. Maçın ardından en çok konuşulan isimler Arda Güler ve Szoboszlai oldu.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA BÜYÜYOR

Maçta Arda Güler ile Macar oyuncu Szoboszlai arasında gerginlik yaşandı. Güler maç içinde Szoboszlai'ye sus işareti yaparken maçın ardından Macar oyuncu ise sosyal medyadan Güler'e yanıt verdi. Arda'nın sus işareti yaptığı fotoğrafın altına Szoboszlai 1088 yazdı. Bu Arda Güler'in bu sezon Real Madrid'te forma giydiği süreydi.

Arda Güler ise Instagram üzerinden Szoboszlai ile ilgili bir paylaşım yaparak "Bu adam bir şaka. 6 gol seni susturmaya yetmez mi?" dedi.