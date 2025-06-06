Arda Güler'e büyük rakip! Yeni Messi Real Madrid'de

Arjantin futbolunun parlayan genç yıldızı Franco Mastantuono, Real Madrid ile resmi sözleşme imzaladı. River Plate’den 45 milyon euro karşılığında transfer edilen 17 yaşındaki futbolcu, 'Yeni Messi' olarak gösteriliyor. Avrupa futboluna hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Mastantuono, Real Madrid’de Arda Güler’le forma rekabetine çıkacak.

Franco Mastantuono’nun Avrupa’ya transferi için Paris Saint-Germain (PSG) ile Real Madrid arasında büyük bir rekabet yaşandı. Sonunda İspanyol devi, River Plate’e tam 45 milyon euroluk cazip bir bonservis teklifi sunarak genç oyuncunun transferini sonuçlandırdı.

ARDA GÜLER İLE FRANCO MASTANTUONO FORMA İÇİN SAVAŞACAK

Real Madrid’de geleceğin yıldızları arasında gösterilen Mastantuono, Arda Güler’le aynı pozisyonlarda forma mücadelesi verecek. İspanyol kulübü, genç yetenekle hem orta saha hem de hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Genç futbolcu Franco Mastantuono, Arjantin futbolunda “Yeni Messi” olarak adından söz ettiriyor. Hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda görev yapabilen Mastantuono, genç yaşına rağmen 61 maçta sergilediği performansla gol ve asist katkısını başarıyla sağladı. Özellikle River Plate ile oynadığı Boca Juniors derbisinde attığı şık serbest vuruş golüyle büyük beğeni topladı.