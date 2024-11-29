Arda Güler'e büyük saygısızlık! Seyircinin gözünden kaçmadı

Real Madrid'in Liverpool karşısında oynadığı maçta yapılan bir hareket hem Portekiz hem Türk futbolseverleri üzdü.

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

İngiliz temsilcisi ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0 kazandı ve yoluna 3 puanla devam ederek İspanyol devini adeta ateşin içine attı.

LİVERPOOL FİZYOTERAPİSTİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Karşılaşmaya Real Madrid'te ilk 11'de başlayarak kariyerinde yeni bir döneme geçen genç milli futbolcu, 57 dakika sahada kaldı. Yerini ise Lucas Vazquez'e bıraktı. 19 yaşındaki futbolcu maçta hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

ARDA UZANDI AMA SUYU VERMEDİ

Liverpool - Real Madrid maçında yaşanan bir sakatlık sonrasında ev sahibi ekibin sağlık ekibi ve malzemecileri saha içine girdi. O sırada rakip takımdan su isteyen Arda'ya sırt çevrildi.

Bunun üzerine şaşkınlık yaşayan Arda için İspanyollar da sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.