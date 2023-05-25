Arda Güler'e dünya devleri kancayı taktı

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, oynadığı futbolla göz kamaştırmaya devam ederken; takımdaki geleceği ve dünya devlerinin ilgisiyle gündemdeki yeri iyice yükselmeyi sürdürüyor.

Türk futbolunun en çok gelecek vadeden futbolcularından biri olan Fenerbahçeli Arda Güler; Barcelona, Real Madrid, Ajax, Bayern Münih ve Newcastle gibi ekiplerin dikkatini çekmişti.

Genç yeteneği aralarında Paris Saint-Germain'in de bulunduğu pek çok yeni kulübün de radarına aldığı öğrenildi. Bu sezon Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan, "En az 1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi, Fenerbahçe'nin elini zayıflatıyordu.

Transferde Arda Güler'i yakından takip eden Avrupa devleri bu maddeden yararlanmak için fırsat kolluyordu. Bunun üzerine sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç bizzat devreye girdi.

Haber Global'de yer alan bilgilere göre; Başkan Ali Koç, Arda Güler ve ailesiyle bu hafta özel bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda oyuncunun geleceğiyle ilgili fikir alışverişi yapılacak.

Bu yapılacak toplantı sonrası Arda Güler'in geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.