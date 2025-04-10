Arda Güler'e fırsat doğdu! İngiliz devi kesenin ağzını açtı

Son dönemlerde kötü günler yaşayan Real Madrid son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta Arsenal'e 3-0 kaybederek ağır yara almıştı.

İngiliz devi Chelse, Real Madrid'in hücum hattını oluşturan Rodrygo'ya talip oldu

120 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İspanya basınında yer alan habere göre; Chelsea, Brezilyalı yıldız için Real Madrid'e 120 milyon euroluk teklif yapacağı belirtildi.

Premier Lig ekibinin, Rodrygo'yu takımın ana yıldızı olarak düşündüğü ve genç oyuncuyu böyle ikna etmek istediği vurgulandı.

REAL MADRİD REKOR KIRABİLİR

Rodrygo, 120 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza atması halinde Real Madrid'in en pahalı satışı olabilir. Real Madrid, Ronaldo'yu 2018 yazında 117 milyon euro bedelle Juventus'a göndermişti ve en yüksek satışını yapmıştı.

ARDA'YA GÜN DOĞDU

Bu sezon 20 La Liga maçında 711, 7 Şampiyonlar Ligi müsabakasında 142 dakika forma şansı bulabilen ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşulan Arda Güler'in, Rodrygo'nun olası transferi sonrası takımdaki öneminin artabileceği ve ana parçalardan biri olabileceği belirtiliyor.