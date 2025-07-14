Arda Güler'e formasını verdi, Serie A'ya transfer oldu

Kaynak: DHA
Arda Güler'e formasını verdi, Serie A'ya transfer oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 13 yıl Real Madrid forması giyen ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası sonrasında takımdan ayrılan 39 yaşındaki Luka Modric’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İspanyol devi Real Madrid’den 13 yıl sonra ayrılan Luka Modric, İtalya ekibi Milan ile anlaşmaya yakın.

Gün içinde Milano ekibi için sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen tecrübeli orta saha oyuncusu, daha sonra kendisi kırmızı-siyahlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

İtalya basınında yer alan haberlere göre 39 yaşındaki Modric’in Milan’dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

REAL'İN YENİ 10 NUMARASI ARDA MI OLACAK?

Efsane futbolcu, Real Madrid'deki son maçının ardından takım otobüsünde 10 numaralı formasını milli futbolcu Arda Güler'e vermişti.

İki futbolcunun uzun uzun sarılarak vedalaşması İspanyol medyasında gündem olmuştu.

Taraftarların bir kısmı, bu vedalaşmanın Arda Güler'in takımın yeni 10 numara olacağı anlamına geldiğini ifade etmişlerdi.

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