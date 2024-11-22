Arda Güler’e İtalya'dan sürpriz talip çıktı

Real Madrid’de fazla forma şansı bulamadığı için ayrılması beklenen Arda Güler’e sürpriz talip çıktı. Adı son günlerde Arsenal ile anılan 19 yaşındaki yıldıza Napoli’nin talip olduğu öğrenildi.

İtalyan basınında çıkan habere göre Arda Güler’i yakın takibe alan Napoli’nin Real Madrid’e teklif götürebileceği öğrenildi.

Haberde, Milan'ın Real Madrid'e transferi öncesi Arda Güler ile ilgilendiği ifade edilirken, Arsenal'in ise yeni bir Martin Odegaard projesini hayata geçirebileceği aktarıldı.

Real Madrid'de bu sezon kulübeye hapsolan Arda Güler, 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.