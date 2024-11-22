Arda Güler’e İtalya'dan sürpriz talip çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler’e İtalya'dan sürpriz talip çıktı

Real Madrid'den ayrılık ihtimali yüksek sesle konuşulan Arda Güler'e sürpriz talip çıktı. Napoli'nin genç yıldızla ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Real Madrid’de fazla forma şansı bulamadığı için ayrılması beklenen Arda Güler’e sürpriz talip çıktı. Adı son günlerde Arsenal ile anılan 19 yaşındaki yıldıza Napoli’nin talip olduğu öğrenildi.

İtalyan basınında çıkan habere göre Arda Güler’i yakın takibe alan Napoli’nin Real Madrid’e teklif götürebileceği öğrenildi.

Haberde, Milan'ın Real Madrid'e transferi öncesi Arda Güler ile ilgilendiği ifade edilirken, Arsenal'in ise yeni bir Martin Odegaard projesini hayata geçirebileceği aktarıldı.

Real Madrid'de bu sezon kulübeye hapsolan Arda Güler, 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

Son Haberler
AKP’li Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek kaza yaptı
AKP’li Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek kaza yaptı
Besni'de arazi anlaşmaşlığı kanlı bitti! Taşlar, sopalar havada uçuştu: 4 yaralı
Kızılin köyündeki arazi kavgası kanlı bitti!
Adeta yıllara meydan okuyor! Şenay Gürler güzellik sırrını ilk kez açıkladı
Adeta yıllara meydan okuyor! Şenay Gürler güzellik sırrını ilk kez açıkladı
Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildiği açıklandı
Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildiği açıklandı
Diyarbakır’da caddede ortasında kalp krizi geçirdi
Caddede yürürken bir anda yere yığıldı