Arda Güler Milli Takım'da: İlk kez çağrıldı

Ümit Milli Takımımızın 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler de davet edildi.
17 yaşındaki futbolcu ilk kez Ümit Milli Takım kadrosuna çağrılmış oldu.
Ümit Milli Takımımızın Gürcistan maçı aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.)
Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Emin Bayram ( Galatasaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Erdem Gökçe (Eyüpspor)
Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Bartuğ Elmaz (Olympique de Marseille), Arda Güler (Fenerbahçe A.Ş.), Hakan Yeşil (Adanaspor), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Kenan Yıldız (Juventus FC), Ömer Faruk Beyaz (1.FC Magdeburg), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)
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