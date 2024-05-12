Arda Güler'e söylenenler herkesi şaşırttı. Şampiyonluk kutlamaları bu sözlerle çalkalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler'e söylenenler herkesi şaşırttı. Şampiyonluk kutlamaları bu sözlerle çalkalandı
36. şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid'de Rudiger'in Arda Güler'e övgüleri gündem oldu.

İspanya La Liga’da sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid kupasına kavuştu.

Puerta del Sol Meydanı’nda şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid’e on binlerce taraftar eşlik etti.

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Kutlamalar esnasında mikrofonu eline alan Rudiger’in Arda Güler hakkında söylediği sözler herkesi güldürdü.

Taraftarlara Arda Güler’i gösteren Rudiger "Real Madrid taraftarları, Arda Güler burada! Türk elmas!" dedi.

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Buradaki kutlamaların ardından şehirde şampiyonluk turu atıldığı sırada otobüste kısa bir açıklama yapan Arda Güler ise "Burada olduğum için çok mutluyum, Hala Madrid" ifadelerini kullandı.

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