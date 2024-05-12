Arda Güler'e söylenenler herkesi şaşırttı. Şampiyonluk kutlamaları bu sözlerle çalkalandı

İspanya La Liga’da sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid kupasına kavuştu.

Puerta del Sol Meydanı’nda şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid’e on binlerce taraftar eşlik etti.

Kutlamalar esnasında mikrofonu eline alan Rudiger’in Arda Güler hakkında söylediği sözler herkesi güldürdü.

Taraftarlara Arda Güler’i gösteren Rudiger "Real Madrid taraftarları, Arda Güler burada! Türk elmas!" dedi.

Buradaki kutlamaların ardından şehirde şampiyonluk turu atıldığı sırada otobüste kısa bir açıklama yapan Arda Güler ise "Burada olduğum için çok mutluyum, Hala Madrid" ifadelerini kullandı.