'Arda Güler'e talip var' Selahattin Baki açıkladı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Arda Güler ile ilgili transfer açıklamasında bulundu. Baki, Arda Güler için 'talipleri var' ifadesini kullandı.

'Arda Güler'e talip var' Selahattin Baki açıkladı

Radyo Gol'e konuşan Selahattin Baki'nin açıklamaları şu şekilde;

''TALİPLERİ VAR''
"Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli Takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var"

"Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir."

''OPERASYONLARA MARUZ KALIYORUZ''
"Özellikle Adana Demirspor deplasmanında başlayan enteresan direnişlerle karşılaştık. 48 yaşındayım 40 seneyi aşkın zamandır Türk futbolunda hem taraftar hem de yönetici olarak bir çok operasyon gördüm. Ancak Adana Demirspor maçının ardından arka arkaya oynadığımız 3-4 deplasmanı izlediğinizde her şeyi en net şekilde görebilirsiniz. Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sene de oynadığımız Gençlerbirliği maçını da futbolseverler oturup bir daha izleyebilir, nelerin yapıldığını görebilir. Şampiyonluk yolunda operasyonlara maruz kalıyoruz maalesef. Özellikle de VAR’a rağmen hatalar yapılıyor olması fazlasıyla düşündürücüdür."

''FIRSATLARI TEPTİK''
"Aldığımız puan ve attığımız gollere bakıldığında bunlar lig şampiyonluğu için yeterliydi, olmaması bizi üzdü. Oysa Avrupa takvimi dolayısıyla herkesten önce başlamıştık hazırlıklara ve herkesten öndeydik ama 1.5 aylık Dünya Kupası arasında diğer takımlar güç ve kondisyon açısından bizi yakaladı. Şikayetlere rağmen öz eleştiri de yapabilmeliyiz derbi kazanamadık; taraftarımızdan özür dileriz. Maalesef altın tepsi de sunulan fırsatları teptik bunları masaya yatırmalıyız, ivedilikle hatalardan dersleri çıkarmalıyız."

''SÜPER KUPAYI KAZANACAĞIZ''
"9 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası ile şanssızlığımızı kırdığımızı ve başarı kapısını açtığımızı düşünüyorum. Bir kupa diğer kupayı tetikler, bu anlamda Süper Kupa'da Galatasaray’ı yenerek kupayı kaldırıp sezonu noktalayacağız. Artık sıkıntılı dönem bitmiştir. Negatiflikler kırılmıştır."

''TARAFTARIMIZ ŞÜPHE DUYMASIN''
"Yeni sezon için Başkanımız bir çok isim ile görüşüyor yeni planlamanın en doğru şekilde yapılacağından taraftarımız şüphe duymasın."

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