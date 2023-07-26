Arda Güler'e Toni Kroos övgü yağdırdı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler içi Toni Kroos açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yıldız, milli oyuncu için övgüler yağdırdı

Arda Güler'e Toni Kroos övgü yağdırdı

Fenerbahçe gösterdiği performans ile dudak ısırtan ve sonrasında 20+10 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, idmanlardaki performansıyla teknik ekibi memnun etti.

18 yaşındaki Arda Güler, Carlo Ancelotti kadar takım arkadaşlarını da etkilemeyi başardı.

Real Madrid'in tecrübeli futbolcusu Toni Kroos, Arda Güler'le ilgili İspanyol basınından Madrid Xtra'ya konuştu.

Genç futbolcunun harika bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Kroos, "Çok iyi bir sol ayağı var. İyi ve zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum. Özellikle de gelecek için" ifadelerini kullandı.

Alman futbolcu, Arda Güler'in özel bir Futbol yeteneğine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Milli futbolcunun öğrenmeye ve tavsiyelere açık olduğunu kaydeden Kroos, "Bu her zaman olumlu bir işarettir. Genellikle 17-18 yaşında ne kadar iyi olduğunu düşünüp tavsiyeye kapalı oyuncular da vardır ancak Arda Güler onlardan birisi değil" şeklinde konuştu.

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, henüz İspanyol devinin formasıyla sahaya çıkmadı.

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