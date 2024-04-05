Arda Güler'i çok fena yaptılar

Eren Bozdaş
Arda Güler'i çok fena yaptılar
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz Arda Güler'in son halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Real Madrid'e transfer olarak Türkiye'de büyük ses getiren Arda Güler'in fiziki gelişimi dikkat çekti.

İspanyol devinin resmi hesabından yayınlanan Arda Güler fotoğrafları Batuhan Karadeniz'in de dikkatinden kaçmadı.

Batuhan Arda Güler için "Çok fena yaptılar" yorumunda bulundu.

İşte Batuhan'ın Arda sözleri:

Arda Güler’e ne olmuş?

Ne olmuş bu çocuğa?

Çok fena yaptılar.

Maşallah’ı var.

Seneye Real Madrid’in en büyük transferi Arda Güler olur.

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ARDA HAKKINDA FLAŞ İDDİA

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arda Güler, Carlo Ancelotti'ye "Carlo, ortalama bir oyuncu olmak istemiyorum. Başarıya ulaşmak istiyorum" dedi.

Deneyimli İtalyan teknik direktörün ise genç oyuncuya her zaman olduğu gibi sabır göstermesini tavsiye ettiği belirtildi.

BAYERN'E RET

Ayrıca, Arda Güler'in Bayern Münih tarafından talep edildiği haberleri medyada yer almıştı.

Real Madrid'in, Münih'ten gelen teklifi geri çevirdiği ve Arda'yı bonservisiyle satmayı kesinlikle düşünmediği ifade edilmişti.

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