Arda Güler’i efsane futbolcuya benzettiler: Ancelotti’ye flaş çağrı

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Arda Güler’i efsane futbolcuya benzettiler: Ancelotti’ye flaş çağrı

Real Madird’in genç oyuncusu Arda Güler ile ilgili çıkan bir yazı dikkat çekti. Milli oyuncu, efsane Fransız futbolcuya benzetilirken Teknik Direktör Ancelotti’ye flaş çağrı yapıldı.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e az süre vermesi nedeniyle eleştiri oklarının zaman zaman hedefi oluyor.

Son olarak AS yazarı Frederic Hermel, Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğine belirterek Carlo Ancelotti'ye çağrı yaptı ve milli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir benzetmede bulundu.

Hermel yazısında futbolun eskiden daha iyi ve daha zarif oynandığını belirtirken, Arda Güler'in geçmişten gelen bir futbolcu olduğunu ifade etti ve bunun Arda'ya yapabileceği en büyük iltifat olduğunu yazdı.

Futbolu kendisine Fransızların efsane futbolcusu Michel Platini'nin sevdirdiğini belirten Hermel, Arda Güler için çarpıcı bir benzetmede bulundu.

Hermel, Arda Güler'in kendisine Michel Platini'yi hatırlattığını ve milli yıldızın aynı Platini gibi zarif bir yetenek olduğu yazdı.

Yazıda Ancelotti'nin futbolseverlere bir iyilik yaparak Arda Güler'e daha fazla süre vermesi gerektiği belirtildi.

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