Arda Güler’i İspanya’da ‘Kahraman’ ilan ettiler

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda İzlanda’yı 4-2 mağlup etti. Böylece milli takım grup liderliğini sürdürürken tarihinde ilk defa İzlanda’yı deplasmanda mağlup etti.

Milli Takım’da goller Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

İzlanda, maçın henüz 3. dakikasında golü bulmasına rağmen milli takımın oyunu hızla lehine çevirmesi dikkat çekerken donmuş zemine rağmen çok sayıda net pozisyon bulan milli takım, maçın sonuna kadar oyundan düşmedi.

A Milli Takım’da tarihi galibiyetin mimarları arasında gösterilen Arda Güler İspanya’da manşetlere yerleşti.

Marca gazetesinin haberinde İzlanda’nın erkenden bulduğu gole dikkat çekilerek, golden sonra Milli Takım’ın oyunu tek kaleye çevirmesi vurgulandı. Marca, Arda için övgü dolu ifadeler kullanarak 88. dakikada galibiyeti getirdiğinin altını çizdi.

ARDA’YI “KAHRAMAN” İLAN ETTİLER

Öte yandan Real Madrid’in resmi sayfası da Arda Güler’e maç sonrası geniş yer verdi. Yapılan haberde “Arda Güler, Türkiye'nin İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda attığı golle maçta kilit rol oynadı” ifadeleri yer aldı.

İspanyol As gazetesi genç yıldızı ‘Kahraman’ ilan ederken Estadio Deportivo ise “Arda Güler parlıyor” dedi.

Sport ise maç sonrası yayınladığı haberde “Arda Güler, İzlanda maçında Türkiye'nin en aktif oyuncularından biriydi. Attığı golle galibiyeti getirdi” dedi.

Arda Güler, İzlanda’ya karşı attığı golle birlikte A Milli Takım forması ile çıktığı 16 maçta 3 gole ulaştı.